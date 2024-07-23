В Федерации хоббихорсинга объяснили бедностью популярность скачек без лошадей

Организация «Ветераны России» сообщила, что Минспорта РФ собирается признать хоббихорсинг официальной дисциплиной, и потребовала этого не делать. Председатель Федерации хоббихорсинга России Гавриил Морковкин заявил «Газете.Ru», что «первый раз слышит» новости о признании движения спортом, и возмутился просьбе активистов.

«Первый раз слышу, меня туда не вызывали. Обидно, что проходят такие большие мероприятия без председателя и основателя этого движения в России. Второй вопрос – какое дело «Ветеранам» до нашего движения молодежного? Это кажется, что так легко, смешно, но на самом деле это очень трудно – заниматься хоббихорсингом. Когда спортсмены занимаются выездкой именно на хоббихорс, они тренируют умственную память и мышечную. Они запоминают, как эти элементы делаются, как нарисовать вольт, диагональ. Очень трудно ребенку объяснить на лошади, движущейся по манежу, потому что он отвечает за свою координацию движений, еще он отвечает за движение лошади. А тут всадник сам имитирует половиной тела лошадь, половиной — движения всадника. Пока он своими ногами не пройдет эти траектории движения, не выполнит этот элемент, очень трудно донести до ребенка», — сказал он.

Морковкин отметил, что хоббихорсинг дает базу будущим конникам и позволяет им прочувствовать спорт, не мучая лошадь.

«Это наоборот подготовительная школа перед какими-то большими результатами в конном спорте. Мы подготавливаем будущих спортсменов-конников для той же олимпийской сборной, если она будет у нас в скором времени. Мы даем базу им. Почему это должно быть плохо, это не плохо, это хорошо. Многие тренеры по конному спорту только «за» двумя руками и ногами, чтобы мы готовили учеников перед тренировками и занятиями конным спортом, чтобы они прошли это все своими ногами, прочувствовали, чтобы они не гоняли эту бедную лошадь, чтобы по 200 раз тренер не повторял. Конкур — это тоже прикольно. Они там подпрыгивают, также траектория подхода к препятствию, отходы от препятствий, правила соревнований такие же, как в конном спорте. Многие параллельно занимаются [конным спортом], многие потом идут заниматься на лошадках, потому что в основном тренировки проходят на базах конных клубов», — подчеркнул он.

Морковкин добавил, что многие дети занимаются хоббихорсингом, поскольку семьи не могут себе позволить отдать их в дорогостоящий конный спорт. Он также предложил активистам «попробовать» спорт, прежде чем предлагать его запретить.

«Многие дети с хоббихорсинга не занимаются конным спортом, потому что государство не спонсирует это мероприятие, и для многих родителей конный спорт — это очень дорого. Но дети-то хотят заниматься, их много в городе, по региону и по области. К сожалению, все в таком убыточном состоянии, поэтому люди такой физкультурой [занимаются]. Почему нет? Я сам, когда тренируюсь и выступаю, понимаю, что это очень тяжело. Почему это должно быть смешно? Это не смешно. Просто нужно попробовать и потом обсуждать», — пояснил он.

23 июля Life со ссылкой на SHOT сообщил, что организация «Ветераны России» направила письмо министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву с просьбой запретить признавать хоббихорсинг видом спорта, поскольку увлечение «направлено на стирание грани между человеком и животными и в конечном итоге являются деструктивными для социальной структуры».

Активистов смутило, что на недавнем заседании комиссии Минспорта хоббихорсинг был одобрен как новый вид спорта. По версии «Ветеранов России», «соревнования на палках с игрушечными головами лошадок» были включены в программу Игр БРИКС, которые должны пройти в Бразилии в 2025 году.

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