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Российского военного лишили свободы и оштрафовали за обман пенсионеров

В Оренбурге военнослужащий работал курьером у мошенников и обманывал пенсионеров

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock

Российский военнослужащий стал частью ОПГ и обманывал пенсионеров. Об этом говорится на сайте Оренбургского гарнизонного суда.

Как было установлено, мужчина занимался хищением денежных средств и действовал в составе преступной группы, сообщавшей пожилым людям о том, что их родственники попали в ДТП с пострадавшими.

Подельники военного связывались с жертвами и обещали помочь их близким с непривлечением к ответственности за аварию, а он сам приезжал по указанным адресам и забирал деньги у пенсионеров, причинив им ущерб в размере 759 тыс. рублей.

«Подсудимый в судебном заседании свою вину в содеянном признал частично и показал, что не признает вину в совершении преступления в составе организованной группы, в остальном вину признает», — говорится в материалах дела.

В итоге военного лишили свободы на срок три года и шесть месяцев и обязали его заплатить штраф в размере 200 тыс. рублей.

Ранее военный получил более пяти лет колонии за побег из зоны СВО.

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