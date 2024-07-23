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Женщина лишилась пособия по инвалидности и получила срок после того, как пробежала марафон

В Британии женщина, выдавшая себя за инвалида, занялась бегом и попала под суд

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stonemastermarathoners/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Великобритании реальный срок назначили женщине, которая получала пособие по инвалидности и активно занималась спортом. Об этом пишет Metro.

Несколько лет назад 49-летняя Сара Моррис из Стаффордшира попросила у государства назначить ей повышенное пособие по инвалидности. Она сообщила, что постоянно нуждается в помощи из-за тяжелого рассеянного склероза. Кроме того, женщина отмечала, что испытывает трудности с равновесием, ей трудно стоять и самостоятельно одеваться. Она говорила, что пользуется тростью, когда чувствует усталость, но в итоге выяснилось, что она преувеличивает тяжесть своего заболевания.

Оказалось, что Моррис регулярно участвует в соревнованиях по бегу. В Министерстве труда изучили фотографии женщины, сделанные во время бега на дистанции 5 км, 10 км и марафона, а также ее личные посты в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), где она рассказывала, что принимала участие в марафонах, гонках и спортивном ориентировании.

В период с мая 2019 года по декабрь 2022 года она приняла участие в 73 забегах, а с 20 октября 2020 года по 25 апреля 2023 года государство заплатило ей £20,5 тыс. сверх положенной суммы. На суде Моррис заявила, что бег — один из способов справиться с рассеянным склерозом. Тем не менее судья приговорил ее к восьми месяцам тюрьмы.

Ранее на Камчатке женщина, лишенная родительских прав, полгода жила на детские пособия.

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