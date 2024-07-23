В Волгограде задержали дважды судимого участника СВО

Во Фроловском районе Волгоградской области задержали дважды судимого участника специальной военной операции (СВО) при попытке ограбления банкомата. Об этом сообщает местное издание V1.Ru.

По данным МВД, 19 июля 2024 года в полицию поступило сообщение о попытке хищения денежных средств. Ночью неизвестный ворвался в помещение сетевого магазина, где в торговом зале повредил несколько кассовых аппаратов, а также терминал оплаты и банкомат.

С места преступления мужчина скрылся, не успев похитить деньги. По данным факту МВД возбудило уголовное дело. Впоследствии удалось установить личность злоумышленника. Правоохранители задержали ранее судимого 29-летнего местного жителя. В совершении преступления он сознался.

Как сообщили в МВД, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

V1.Ru пишет, что мужчина в медицинской маске при помощи монтировки и небольшой кувалды открыл нижнюю панель банковского терминала, затем взломал верхнюю панель и ту часть, где находится экран, однако вытащить кассеты с деньгами он не смог и в итоге ушел.

По данным Telegram-канала Baza, задержанный мужчина — бывший участник СВО, который отправился к линии соприкосновения из колонии в составе одной из частных военных компаний.

Как сообщает V1.Ru, мужчина первое время после окончания службы жил в Москве, а потом переехал в Волгоград.

Ранее сообщалось, что в Шатуре участник СВО напал на пенсионерку и сломал ей ребра, попытавшись изнасиловать.