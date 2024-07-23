Пермяк ударил топором участника СВО во время фестиваля «Зов Пармы»

На этно-ландшафтном фестивале «Зов Пармы» произошел конфликт, в результате которого один из гостей мероприятия ударил топором участника специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал «Большая Пермь».

«На этно-ландшафтном фестивале «Зов Пармы» уроженец города Соликамск нанес несколько ударов топором участнику СВО, находившемуся в увольнительной после ранения, а также сотруднику ГУФСИН», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после обоих пострадавших доставили в реанимацию.

В чем была причина конфликта, не уточняется.

До этого в Ростове неизвестный напал на ветерана боевых действий и его семью. Нападавший ударил главу семьи по лицу, затем повалил его на землю и прыгнул на ногу, сломав ее. Также неадекват ударил по голове полуторогодовалую дочь военного и распылил перцовый баллончик в лицо его 14-летнему сыну. После инцидента семье понадобилась помощь медиков.

Ранее в Забайкалье участник СВО получил три года условно за нападение на беременную девушку.