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В Саратове наказали водителя, который ударил женщину по голове в ходе дорожной ссоры

В Саратове арестовали мужчину, ударившего женщину-водителя по голове дубинкой

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МихКот/YouTube

В Саратове отправили под арест мужчину, который подрезал автомобилистку и напал на нее с дубинкой. О решении Ленинского райсуда сообщает «Взгляд-инфо».

Артура Волбенкова из Аткарска, которого реакция общественности на дорожный инцидент заставила извиниться перед потерпевшей, судили за мелкое хулиганство. 19 июля судья Наталья Токарева вынесла мужчине приговор, в качестве наказания он проведет 10 суток под административным арестом. Известно, что ранее нарушитель уже не раз привлекался к административной ответственности.

В конце июня Волбенков ударил женщину-водителя по голове дубинкой в ходе дорожной ссоры на трассе Р-158 «Нижний Новгород — Саратов». На подъезде к городу мужчина стал интенсивно сигналить, обогнал машину женщины и резко затормозил перед ней. Затем он снова подрезал женщину и остановился. После этого водитель набросился на автомобилистку с оскорблениями. Она возразила, что не имела возможности его пропустить, и попыталась снять агрессивного мужчину на видео. Тогда он ударил ее по лицу и рукам металлической телескопической дубинкой, а затем сел в свою машину и уехал.

Через пару дней 34-летний хулиган записал видеообращение к пострадавшей и попытался оправдаться за содеянное.

«Я — водитель той самой машины «Пежо». Свой поступок считаю более чем неадекватным — был на нервах, не сдержался, наговорил девушке нецензурной брани и выбил телефон из рук. Хотелось бы связаться с этой девушкой. Я лично бы приехал и извинился перед ней», — заявил он на камеру.

Ранее в Челябинске водители не смогли поделить дорогу и устроили поножовщину.

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