Россияне смогут оформить полис накопительного страхования жизни на 12 месяцев

СберСтрахование жизни обновил программу накопительного страхования жизни (НСЖ) «Формула жизни», сообщает пресс-служба Сбера.

Клиенты смогут оформить полис на 12 месяцев при единовременном взносе от 120 тыс. рублей.

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский, россияне стали чаще формировать сбережения в течение 7-12 месяцев.

«Год назад мы запустили годовые полисы в программе НСЖ ″Билет в будущее″, а сейчас добавили эту возможность и в ″Формулу жизни″», — сказал он.

Вестеровский добавил, что оформить полис НСЖ по программе смогут клиенты «СберПремьер» и «СберПервый».