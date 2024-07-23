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Российский школьник попал в реанимацию после драки с мальчиком, эмигрировавшим из США

В Ленобласти школьник избил сверстника до разрыва селезенки

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Мария Девахина/РИА Новости

В Ленинградской области потасовка между несовершеннолетними баскетболистами закончилась для одного из них госпитализацией. Об этом сообщает издание «Фонтанка» в Telegram.

Конфликт произошел между двумя спортсменами 13 и 12 лет в Тихвине, где мальчики были на соревнованиях. Ночью в одну из городских гостиниц выезжала скорая помощь: медики забрали младшего мальчика в больницу. После драки с оппонентом ему диагностировали разрыв селезенки и поместили в реанимацию.

По информации СМИ, 13-летний школьник, ударивший приятеля в живот, родился в США и там же получил российское гражданство в 2015 году.

По факту инцидента правоохранители проводят проверку.

До этого жительница Благовещенска рассказала, как они с мужем отбились от толпы подростков.

Ранее семью иностранцев лишили вида на жительство после драки сына с подростком.

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