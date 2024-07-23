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В Ленобласти второй раз за неделю подожгли вышку сотовой связи

«Mash на Мойке»: неизвестные пытались сжечь вышку сотовой связи под Всеволожском

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Depositphotos

Неизвестные подожгли вышку сотовой связи, расположенную в поселке городского типа Янино-1 во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на Мойке».

По информации журналистов, злоумышленникам удалось открыть термошкаф и развести в нем огонь. Для этого нарушители использовали бумагу и горюче-смазочную жидкость.

«Сам факт ЧП на станции заметил один из инженеров — датчики температуры резко подлетели, а затем оборвалась связь», — говорится в материале.

При этом в публикации уточняется, что диверсантам не удалось полностью сжечь термошкаф. Его содержимое выгорело лишь частично.

За последнюю неделю это уже второй случай поджога вышки сотовой связи во Всеволожском районе Ленинградской области. 17 июля аналогичное ЧП произошло в районе деревни Новосергеевка.

Журналисты рассказали, что расположенная рядом с объектом камера наблюдения засняла двоих нарушителей. Один из диверсантов подбросил к вышке ворох хвороста, а его подельник поджег эти ветки. Но огонь не распространился дальше, поэтому повреждения получило только ограждение установки.

Ранее украинские военные подорвали вышку сотовой связи в Белгородской области.

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