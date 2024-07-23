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Россиянам рассказали о пользе дачных овощей и влиянии их на здоровье

Врач Неронов: дачные овощи обеспечивают правильную работу ЖКТ

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Виталий Аньков/РИА Новости

Овощи полезны практически для всех людей, особенно если они выращены в той же местности, где человек проживает. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов. По его словам, дачные культуры содержат крайне важные питательные вещества, такие как минералы, витамины, жиры, белки, углеводы, а также растительные волокна.

К примеру, огурцы содержат много клетчатки, способствуя правильной работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), отметил специалист. Кроме того, в них содержится калий, натрий, магний, кальций и витамин С.

«Помидоры богаты витаминами А и С, а также антиоксидантами, которые помогают защитить клетки от повреждений. <...> Для здорового человека употребление свежих помидоров в умеренном количестве полезно и желательно», — продолжил Неронов.

Что касается картофеля, по словам врача, он содержит крахмал и клетчатку, необходимые для кишечника.

Главный внештатный диетолог Депздрава Москвы, заместитель директора по научной и лечебной работе ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии», доктор медицинских наук Антонина Стародубова до этого говорила, что россиянам важно включать в свой рацион питания фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, ягоды, каши, бобовые и орехи, которые являются основными источниками клетчатки.

Ранее врач рассказал, почему нельзя есть немытые фрукты и овощи.

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