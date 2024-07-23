Погибла ученая-экономист Валентина Бондаренко

Ведущий научный сотрудник Центра институтов социально-экономического развития института экономики РАН Валентина Бондаренко погибла в Новой Москве, выпав из окна квартиры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Погибла Валентина Бондаренко. Она выпала из окна своей квартиры. Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью», — проинформировал собеседник агентства.

Инцидент произошел в поселении Воскресенское накануне вечером. В оперативных службах заявили, что в данный момент точные причины трагедии устанавливаются. По предварительным данным, смерть Бондаренко не носит криминальный характер.

«Женщина продолжительно болела», — отметил представитель оперативных служб.

Валентина Бондаренко была ведущим научным сотрудником Центра институтов социально-экономического развития, академик Российской академии естественных наук и Международной академии исследований будущего. В 1991 году женщина окончила аспирантуру Института экономики Академии наук СССР, защитив диссертацию. По совместительству Бондаренко также была директором Международного фонда Н. Д. Кондратьева.

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