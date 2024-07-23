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В Петербурге девушка забралась в окно к соседям на 21-м этаже, спасаясь от бойфренда

В Петербурге девушка карабкалась по балконам и попала на видео

В Красногвардейском районе Петербурга девушка карабкалась по балконному остеклению на высоте 21-го этажа, спасаясь от приятеля. Видео произошедшего опубликовали жители ЖК «Зима Лето» в общедомовом чате.

Инцидент произошел в многоэтажке по проспекту Энергетиков, на кадрах ролика, распространившегося в сети, девушка карабкается по балконному остеклению на высоте 21-го этажа. Ей удалось забраться в квартиру соседей.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», петербурженка рассказала, что спасалась от разъяренного бойфренда, который угрожал ей. Обратилась ли россиянка в правоохранительные органы с заявлением в отношении молодого человека — неизвестно.

До этого сообщалось, что в Пермском крае женщина застряла между этажами, пытаясь спуститься с балкона на простынях. Инцидент произошел в городе Добрянка. Как рассказали в пресс-службе поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа, женщина решила спуститься по простыне с пятого на четвертый этаж, но застряла. Прибывшие на место спасатели опустили жительницу с помощью пожарной автолестницы.

Ранее житель Читы выжил, сорвавшись с балкона 11-го этажа.

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