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Скончалась сотрудница аптеки, пострадавшая при взрыве газа в Апшеронске

«Кубань24»: скончалась сотрудница аптеки, пострадавшая от взрыва в Апшеронске

Сотрудница аптеки, получившая ранения в результате взрыва газа в торговом центре в кубанском Апшеронске, скончалась в больнице Краснодара. Об этом сообщает телеканал «Кубань24».

Телеканал отмечает, что женщина пришла на работу за несколько минут до взрыва. После обрушения здания она получила множество травм, переломов и ожогов. В тяжелом состоянии санавиацией ее доставили в краевую больницу в Краснодаре, но спасти ее не удалось.

Взрыв в торговом центре в Апшеронске на улице Ворошилова произошел утром 22 июля. Здание обрушилось, в соседних домах взрывной волной выбило окна и двери. Причиной ЧП стала утечка газа.

В прокуратуре Краснодарского края заявили, что пострадали четыре человека.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее очевидица рассказала о взрыве в торговом центре в Апшеронске.

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