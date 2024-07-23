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Альпинист сорвался и упал в ущелье во время покорения вершины на Алтае

На Алтае альпинист сорвался в ущелье во время покорения вершины

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Shutterstock/aaronj9

На Алтае сотрудники МЧС занимаются спасением альпиниста, который сорвался и упал в ущелье. Об этом сообщает МЧС России.

По информации министерства, незарегистрированная в МЧС группа туристов из двух человек совершала восхождение на вершину в районе ледника Ирбисту. Один из альпинистов сорвался и упал в ущелье, когда они находились на высоте более трех тысяч метров.

На место происшествия на частном вертолете отправили сотрудники поисково-спасательного отряда. Сообщается, что из-за труднодоступной местности эвакуировать альпиниста можно лишь с помощью авиации и альпинистского снаряжения. Информации о состоянии пострадавшего на данный момент не поступало.

До этого в Карачаево-Черкесии с вершины эвакуировали альпиниста, повредившего голову при восхождении в районе ущелья Узункол на вершине Северные Доломиты. Восемь спасателей при помощи альпинистского снаряжения спустили пострадавшего с вершины на носилках «акья» и доставили его в лагерь. Оттуда туриста авиацией отправили в Минеральные Воды и передали врачам.

Ранее в Бурятии альпинист сорвался с 20-метровой высоты и выжил.

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