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Напавший на полицейского житель Кореновска заявил, что раскаивается

СК: мужчина, ударивший полицейского в Кореновске, раскаялся в содеянном

Фигурант дела о нападении на полицейского в городе Кореновске Краснодарского края заявил, что раскаивается в содеянном. Видео с признанием размещено в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета.

«Вину признаю, в содеянном раскаиваюсь», — сказал мужчина.

23 июля сообщалось, что Кореновский межрайонный следственный отдел СК РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении мужчины, которого обвинили в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

Инцидент произошел вечером 21 июня. По предварительной информации, между местными жителями произошел конфликт из-за того, что одни из них громко слушали музыку из машины, а проходящий мимо мужчина сделал им замечание и был избит. Пострадавший вызвал полицию. При задержании нарушитель ударил полицейского в голову рукой и ногой.

Подобные случаи происходят нередко. Так, 14 июня 67-летний пенсионер, доставленный в психиатрическую больницу для освидетельствования на алкоголь, дал пощечину сотруднику полиции. Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. По гражданскому иску полицейского пенсионер-агрессор заплатит ему еще 10 тысяч рублей.

Ранее в Пермском крае женщина избила полицейских, не желая уходить из гостей.

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