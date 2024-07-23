Правнук Сталина обвинил Солженицына в уничтожении бюста вождя

Селим Бенсаад, правнук Иосифа Сталина, обвинил писателя Александра Солженицына в уничтожении памятника вождю в подмосковном Звенигороде. Об этом он заявил в интервью Daily Storm.

По его словам, разрушивший памятник мужчина находится под влиянием идей Солженицына «из-за его лжи под названием «Архипелаг ГУЛАГ».

20 июля неизвестный в клетчатой рубашке повредил бюст Иосифа Сталина и памятник Владимиру Ленину в Звенигороде. Правоохранительные органы поймали 43-летнего местного жителя города и доставили в отдел, с него взяли подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.

Глава общественного движения «Наш Звенигород» Максим Сорокин пообещал восстановить памятник.

Как сообщал Telegram-канал «Осторожно, новости», памятники были установлены в городе незаконно. Бюст Сталина появился на Советской улице в Звенигороде летом 2023 года, его установили на частные средства по инициативе активистов группы «Помним своих героев».

Ранее власти поддержали установку бюста Сталина в Вологде.