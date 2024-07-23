Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Главу ФБК оштрафовали за нарушение правил деятельности иноагента

Суд в Москве оштрафовал Марию Певчих за нарушение правил деятельности иноагента

close
100%
maria_pevchikh/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Зеленоградский районный суд Москвы оштрафовал главу «Фонда борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Марию Певчих (признана в РФ иностранным агентом) за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Из заявления следует, что в отношении женщины было заведено административное дело по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. В результате суд признал ее виновной в совершении правонарушения и назначил соответствующее наказание.

«Суд назначил административное наказание в виде <...> штрафа в размере 30 000 рублей», — уточняется в публикации.

5 мая 2023 года министерство юстиции РФ внесло Марию Певчих в реестр физических лиц, признанных иностранными агентами.

Впоследствии главу «Фонда борьбы с коррупцией» объявили в розыск. По информации Telegram-канала SHOT, против нее возбудили сразу три уголовных дела. Речь идет о распространении фейков о российских войсках, организации экстремистского сообщества и вандализме.

29 января 2024 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал женщину. При этом она уже много лет живет в Великобритании.

Ранее рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) оштрафовали за отсутствие в его социальных сетях плашки иностранного агента.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами