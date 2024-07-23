Главу ФБК оштрафовали за нарушение правил деятельности иноагента

Зеленоградский районный суд Москвы оштрафовал главу «Фонда борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Марию Певчих (признана в РФ иностранным агентом) за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Из заявления следует, что в отношении женщины было заведено административное дело по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. В результате суд признал ее виновной в совершении правонарушения и назначил соответствующее наказание.

«Суд назначил административное наказание в виде <...> штрафа в размере 30 000 рублей», — уточняется в публикации.

5 мая 2023 года министерство юстиции РФ внесло Марию Певчих в реестр физических лиц, признанных иностранными агентами.

Впоследствии главу «Фонда борьбы с коррупцией» объявили в розыск. По информации Telegram-канала SHOT, против нее возбудили сразу три уголовных дела. Речь идет о распространении фейков о российских войсках, организации экстремистского сообщества и вандализме.

29 января 2024 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал женщину. При этом она уже много лет живет в Великобритании.

Ранее рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) оштрафовали за отсутствие в его социальных сетях плашки иностранного агента.