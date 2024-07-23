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Российские врачи спасли женщину с гигантской опухолью

Во Владивостоке врачи спасли пенсионерку с опухолью яичника весом 39 кг

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«Тысячекоечная больница г.Владивосток»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Тысячекоечная больница г.Владивосток»

Врачи Тысячекоечной больницы во Владивостоке прооперировали 65-летнюю женщину с гигантской кистой яичника. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Пенсионерка обратилась с жалобами на недомогание. Пациентку беспокоили удушье, постоянный кашель и проблемы с подвижностью. Причиной такого состояния, как пояснили медики, был гигантский живот, размер которого соответствовал размеру живота на 40-й неделе беременности. Диагностика показала, что у женщины есть новообразование яичника и ей требуется срочная операция.

«Гигантская опухоль яичника заполняла всю брюшную полость и достигала 39 кг веса — 27 литров содержимого плюс 12 кг весила сама опухоль», — рассказали в пресс-службе больницы.

Операция прошла успешно, сейчас пациентку выписали домой. Медики отметили, что пенсионерка чувствует себя хорошо.

Врачи напомнили о важности регулярного профилактического посещения гинеколога, чтобы вовремя заметить возникшие патологии.

Ранее в Саратове врачи спасли пациента с гигантской грыжей.

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