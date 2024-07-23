Россиянин приковал пожилую мать цепью к печи

Жителя Новосибирской области обвиняют в истязании пожилой матери и незаконном лишении свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным следствия, в марте 2024 года житель поселка Новые Решеты поссорился со своей пожилой матерью, в ход конфликта он взял в сарае цепь, на которой содержался крупный рогатый скот.

Вернувшись в дом, он избил мать и приковал ее цепью к печи, после чего скрылся, заперев помещение снаружи. Крики пожилой женщины услышала соседка, с помощью гвоздодера она сумела вскрыть дверь и вызволить пострадавшую.

В отношении сына пенсионерки было возбуждено уголовное дело, обвиняемый полностью признал свою вину.

До этого сообщалось, что житель Костромской области стал фигурантом уголовного дела, избив мать в бане. 20-летний молодой человек требовал у женщины деньги, чтобы заплатить за мобильный интернет, а получив отказ набросился на нее с кулаками. Полицию вызвали соседи, услышавшие крики женщины. В отношении домашнего тирана возбуждено уголовное дело, мужчине может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее в Улан-Удэ сын-тиран, избивавший 81-летнюю мать, предстанет перед судом.