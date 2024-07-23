98-летняя ученая получила докторскую степень спустя 75 лет после сделанного ею открытия

В Англии вручили докторскую степень 98-летней женщине, предвосхитившей открытие бозона Хиггса. Об этом сообщает The Guardian.

В 1948 году Розмари Фаулер открыла частицу каон во время работы над диссертацией под руководством Сесила Пауэлла в Бристольском университете. Открытие женщины привело к революции в физике элементарных частиц. Спустя два года ее научный руководитель получил Нобелевскую премию, а затем выяснилось, что работа Фаулер предсказала открытие бозона Хиггса, получившего теоретическое обоснование в 1964 году и открытого лишь в 2012 году в Керне.

«Я сразу поняла, что это что-то новое и будет очень важным. Мы наблюдали то, чего раньше не видели, — вот что такое исследования в области физики частиц. Это было очень захватывающе», — позднее призналась Фаулер.

Однако 75 лет назад физик-первооткрывательница отказалась от докторской диссертации, чтобы завести семью. В 1949 году она вышла замуж за коллегу-физика Питера Фаулера, впоследствии у пары родилось трое детей. Они продолжили заниматься исследованиями в области естественных наук.

Действующий ректор Бристольского университета сэр Пол Нерс присвоил Фаулер звание почетного доктора наук, высоко оценив ее «интеллектуальную строгость и любознательность», которая «проложила путь к важнейшим открытиям, продолжающим определять работу современных физиков и наше понимание Вселенной». Пенсионерка заявила, что «с тех пор не сделала ничего такого, что заслуживало бы особого уважения», но призналась, что чувствует себя польщенной.

Ранее в США 91-летняя женщина получила диплом университета спустя 70 лет после поступления.