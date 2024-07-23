Россиянам рассказали, чем можно заразиться при купании в водоемах

При купании в водоемах можно подхватить кишечные инфекции, в том числе гепатит или холеру. Об этом рассказал вирусолог Центра имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко, передает Pravda.Ru.

«А из вирусных болезней — это энтеровирусные болезни, там их несколько разных насчитывается, через воду тоже могут передаваться, особенно когда вода не очищенная или где слишком много бывает купающихся на ограниченной территории, тоже это возможно. Это полиомиелит; кроме того, из энтерозаболеваний кишечника — это вирусы Коксаки, их очень много, порядка 30 или 40 разных, но все вызывают подобные заболевания, иногда довольно тяжелые», — предупредил эксперт.

Чтобы обезопасить себя, профессор рекомендует посещать только те пляжи, купаться на которых официально разрешено. По его словам, там проводятся проверки санитарно-эпидемиологических служб. При этом чрезмерно популярных мест отдыха Бутенко советует избегать.

Гидробиолог Вадим Марьинский до этого говорил, что россиянам не стоит купаться в «тухлых прудиках», потому что там могут находиться церкарии (личинки гельминтов водоплавающих птиц). По его словам, если в организм человека попадут эти личинки, это грозит заражением церкариозом. В легких случаях при попадании до пяти личинок на коже могут появиться покраснения и прыщи.

Ранее россиянам посоветовали не купаться в стоячих водоемах.