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Драка двух женщин спровоцировала массовую потасовку и стрельбу в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону из-за драки женщин произошла массовая потасовка со стрельбой

В Ростове-на-Дону драка двух женщин спровоцировала массовую потасовку и стрельбу. Об этом сообщает Telegram-канал «Суворовский Ростов-на-Дону • News».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на улице Дубинина, которая расположена на окраине города. Между двумя пьяными женщинами произошел конфликт, который перерос в потасовку. Позже к ним присоединились знакомые мужчины.

Участники потасовки нецензурно выражались, кричали и выкрикивали нечто нечленораздельное. Затем началась стрельба.

После инцидента на месте происшествия нашли 43-летнего мужчину с простреленной ногой. Пострадавшему вызвали бригаду скорой помощи. Вместе с медиками на место прибыли сотрудники Росгвардии.

Сообщается, что личность стрелка на данный момент установлена. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками злоумышленника.

Ранее в Башкирии задержали стрелка, ранившего девочку под козырьком подъезда.

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