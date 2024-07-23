Российские хирурги спасли двухлетнюю девочку с гигантской деформацией головы

Нейрохирурги Российской детской клинической больницы (РДКБ) прооперировали двухлетнего ребенка с деформацией головы, девочка получила травму в дорожной аварии. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму осенью 2023 года, семья попала в ДТП. Сразу после катастрофы местные врачи сделали ребенку экстренную операцию, удалили гематомы и частично восстановили череп после многооскольчатого перелома. После операции голова ребенка начала увеличиваться в размерах, из-за тяжести травмы спинномозговая жидкость начала скапливаться под кожей головы.

«Мы извлекли все фрагменты костей свода черепа, чтобы найти разрывы твердой мозговой оболочки, через которые ликвор и поступал под кожу головы. Затем устранили их, используя биологический клей и специализированные герметизирующие материалы», — сообщил врач нейрохирургического отделения РДКБ Дмитрий Рещиков.

Деформацию удалось полностью устранить, по прогнозам медиков, девочка сможет вести полноценную жизнь.

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