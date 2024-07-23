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Сотрудник ритуальной службы в Петербурге попал в реанимацию после похода на работу

78.ru: в Петербурге мужчина упал в ритуальном бюро и попал в реанимацию

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Depositphotos

В Петербурге сотрудник ритуального бюро попал в реанимацию после падения с высоты на работе. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По предварительной информации телеканала, инцидент произошел в ритуальной компании, расположенной на Партизанской улице. 42-летний сотрудник бюро упал с высоты нескольких метров, обстоятельства произошедшего не уточняются.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение и госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у мужчины ушиб грудной клетки, переломы трех ребер и абстинентный синдром.

Сообщается, что по факту случившегося проводится проверка. Детали и обстоятельства инцидента в данный момент уточняются.

До этого в Прикамье подрабатывавший на пилораме подросток лишился части пальца из-за пьяного коллеги. Суд обязал предпринимателя, виновного в том, что ребенок оказался на производстве повышенной опасности, выплатить потерпевшему 170 тыс. рублей.

Ранее россиянин сломал подчиненному 11 ребер из-за того, что тот пришел пьяным на работу.

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