Сотрудник ритуальной службы в Петербурге попал в реанимацию после похода на работу

В Петербурге сотрудник ритуального бюро попал в реанимацию после падения с высоты на работе. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По предварительной информации телеканала, инцидент произошел в ритуальной компании, расположенной на Партизанской улице. 42-летний сотрудник бюро упал с высоты нескольких метров, обстоятельства произошедшего не уточняются.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение и госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у мужчины ушиб грудной клетки, переломы трех ребер и абстинентный синдром.

Сообщается, что по факту случившегося проводится проверка. Детали и обстоятельства инцидента в данный момент уточняются.

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