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Жители Майорки вышли на демонстрацию, требуя выгнать с острова туристов

Тысячи жителей Майорки потребовали прекращения массового туризма

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Reuters

Жители испанской Майорки вышли на демонстрацию против туристов, сообщает Reuters.

На днях протестующие прошли по улицам Пальмы с плакатами «Нет массовому туризму» и «Остановите частные самолеты». По словам полиции, в демонстрации приняли участие около 10 тыс. человек. Они выступают против туристов, так как видят в них причину повышения стоимости жилья на острове.

«Массовый туризм создает трудности для местных жителей, которые не могут позволить себе жить на собственном острове, потому что туристические квартиры взвинчивают цены. Туристы заполняют пляжи и создают нагрузку на общественные службы в летний период. Мы хотим сократить массовый туризм и запретить нерезидентам покупать дома, которые используются лишь несколько месяцев в году», — заявил представитель организации Menys Turisme, Mas Vida (Меньше туризма, больше жизни. — Прим. «Газеты.Ru»).

Активисты движения провели в этом году ряд акций протеста в Барселоне и других популярных местах отдыха в Испании. Известно, что некоторые туристы поддержали воскресную акцию на Майорке, однако многие все же чувствовали себя неловко.

Как уточняется, туризм приносит 45% валового внутреннего продукта Балеарских островов. В прошлом году путешественники потратили в Испании около €109 млрд, что примерно на €40 млрд больше, чем во Франции за тот же период.

Ранее власти Барселоны решили запретить туристам арендовать квартиры в городе к 2028 году.

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