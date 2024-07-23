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На Сахалине медведь пробрался во двор частного дома, сломал забор, съел кур и уснул

На Сахалине медведь разгромил курятник и заснул

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Depositphotos

В Сахалинской области охотоведам пришлось ликвидировать медведя, который ворвался на территорию частного дома, устроил погром и уснул. Об этом сообщает «АСТВ».

Инцидент произошел в ночь на 20 июля. По словам жительницы деревни Буюклы, она услышала шум и лай собак во дворе. Утром женщина пошла кормить кур и обнаружила, что забор сломан, курятник разгромлен, а животные съедены.

Россиянка обратилась к лесничим, которые обнаружили незваного гостя, устроившего ночной пир в ее дворе, медведь спал около забора. Зверя ликвидировали, как отметила жительница села, раньше медведи никогда не заходили на участок.

До этого сообщалось, что в Тогучинском районе Новосибирской области медведь напал на мужчину с 12-летним сыном во время охоты на уток. Мальчик испугался и начал кричать, и животное стало его атаковать. На удачу сибиряков зверя отвлек прозвучавший в лесу выстрел, в это время им удалось убежать и спрятаться в овраге. Мужчина получил рваную рану руки, ему оказали первую медицинскую помощь, его сын не пострадал.

Ранее россиянка сфотографировала медведя, воровавшего на ее огороде ягоду.

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