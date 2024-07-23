В Ленобласти трехлетняя девочка захлебнулась в бассейне ресторана

Во Всеволожском районе Ленобласти устанавливаются обстоятельства несчастного случая с трехлетней девочкой, ребенок захлебнулся в бассейне ресторана. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел в ресторане на берегу Курголовского озера под Токсово, трехлетнего ребенка нашли на дне бассейна увеселительного заведения. По данным местных СМИ, пострадавшую обнаружили не сразу, прибывшая на место бригада скорой помощи пыталась реанимировать ребенка, но спасти девочку не удалось.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данным местных СМИ, после случившегося ресторан продолжил работу.

До этого сообщалось, что в Железногорске ребенок захлебнулся в бассейне, когда мать отвлеклась. Россиянка с двумя детьми отдыхала на приусадебном участке. Женщина отвлеклась на старшего ребенка и упустила из вида младшего сына. Мальчик подошел к уличному бассейну, глубиной около 70 см, потянулся за игрушкой и упал в воду. Женщина обнаружила сына в бассейне, попыталась оказать ему первую помощь и вызвала медиков. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти пострадавшего не удалось.

Ранее двухлетний мальчик уснул в бассейне на занятиях по плаванию и упал в воду.