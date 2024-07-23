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Главу федерации дзюдо Приморья арестовали по делу о банде «Трифоновские»

Следствие по делу ОПГ «Трифоновские» арестовало главу федерации дзюдо Приморья

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СУ СК России по Приморскому краю

Президента федерации дзюдо Приморского края Романа Люлькина арестовали по делу об организованном преступном сообществе. Об этом со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета России сообщает РИА Новости.

Люлькина задержали по последнему делу банды «Трифоновские», которую возглавлял Александр Ясин. По данным следственных органов, Люлькин в прошлые годы был водителем и охранником Ясина.

Арестованного обвиняют в участии в организованном преступном сообществе, мошенничестве и отмывании денег.

До этого сообщалось, что в Приморском крае арестовали еще шестерых участников ОПГ «Трифоновские», которых подозревают в мошеннических действиях с земельными участками во Владивостоке.

10 июля сообщалось, что следствие предъявило обвинения по второму уголовному делу предполагаемому руководителю ОПГ «Трифоновские» Александру Ясину, известному предпринимателю и главе федерации кудо Дальневосточного федерального округа.

Ранее в Москве арестовали четверых подозреваемых в похищении итальянца.

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