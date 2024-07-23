Москвичам рассказали о погоде во вторник

Переменная облачность, преимущественно без осадков и до +26°C ожидается в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу, днем температура в столице будет составлять от +24°C до +26°C. В ночь на среду столбики термометра могут опуститься до +11°C.

Ветер в Москве ожидается северо-восточный скоростью от 6 до 11 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться в пределах от +21°C до +26°C. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до +8°C.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что, несмотря на дождливый понедельник, текущая неделя в Москве будет сухой. По его прогнозу, со вторника ожидается переменная облачность и много солнца, воздушные массы будут перемещаться с северо-востока.

Завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, профессор Александр Кислов в свою очередь заявлял, что россиянам стоит начать привыкать к глобальному потеплению, а также жаре и ливням. Синоптик отмечал, что в связи с климатическими изменениями в стране властям регионов нужно избавляться от старых деревьев, а также заниматься совершенствованием систем ливневой канализации.

Ранее родителям рассказали, как обезопасить ребенка во время прогулок в жару.