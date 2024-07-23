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Сухую растительность и хозпостройки потушили в Астрахани

В Астрахани пожарные полностью потушили сухую растительность и хозпостройки

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МЧС Астраханской области

Пожарные успешно справились с возгоранием сухой растительности и хозяйственных построек в Астрахани. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Астраханской области.

«В 04:06 (03:06 мск) на пожаре объявлена полная ликвидация», — отмечается в сообщении.

Как рассказали в МЧС России, пожар возник в СНТ «Факел» Советского района Астрахани, где загорелась сухая растительность и камыш, это в итоге привело к распространению огня на нежилые здания.

Длина фронта огня составила 1,5 километра. В результате происшествия пострадали 14 нежилых строений.

Локализация пожара была объявлена в 16:40 (15:40 мск), пострадавших не было. Позднее стало известно о завершении открытого горения на площади 20 гектаров.

22 июля в Волгоградской области загорелся Волжский абразивный завод. Telegram-канал «Администрация Волжского» сообщил, что открытого огня в районе завода не наблюдалось, но «было сильное задымление». Экологи взяли пробы воздуха в жилой зоне города.

Ранее в Якутии отселили часть жителей села Оргет из-за угрозы лесного пожара.

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