Сухую растительность и хозпостройки потушили в Астрахани

Пожарные успешно справились с возгоранием сухой растительности и хозяйственных построек в Астрахани. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Астраханской области.

«В 04:06 (03:06 мск) на пожаре объявлена полная ликвидация», — отмечается в сообщении.

Как рассказали в МЧС России, пожар возник в СНТ «Факел» Советского района Астрахани, где загорелась сухая растительность и камыш, это в итоге привело к распространению огня на нежилые здания.

Длина фронта огня составила 1,5 километра. В результате происшествия пострадали 14 нежилых строений.

Локализация пожара была объявлена в 16:40 (15:40 мск), пострадавших не было. Позднее стало известно о завершении открытого горения на площади 20 гектаров.

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