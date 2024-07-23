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Брачный аферист получил 7 лет колонии в Приморье

В Приморье брачный аферист, обманувший женщин на 3,5 млн рублей, получил 7 лет

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Суд в Приморье приговорил брачного афериста к семи годам колонии строгого режима за мошенничество, в результате которого он обманом завладел более 3,5 миллиона рублей у двух женщин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевую прокуратуру.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что мужчина, родившийся в 1982 году, зарегистрировался на сайте знакомств под вымышленным именем и с января 2020 года по июль 2021 года познакомился с двумя женщинами, родившимися в 1992 и 1987 годах.

«Во время встреч обвиняемый создавал образ успешного бизнесмена: арендовал дорогую машину и много рассказывал о своих доходах и роскошной жизни. Затем он неожиданно сообщал девушкам о проблемах в бизнесе и просил деньги, обещая вернуть их после снятия ареста со своих счетов. В результате женщины взяли кредиты и передали ему более 1,5 и 2 миллиона рублей соответственно, после чего мужчина исчез», — говорится в сообщении прокуратуры.

Также отмечается, что ранее этот человек уже был судим за тяжкое преступление и провел почти десять лет в тюрьме.

Суд признал его виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших.

Ранее брачный аферист донимал свою жертву звонками из екатеринбургского СИЗО.

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