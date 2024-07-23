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Психолог дала советы, как улучшить качество сна и избавиться от недосыпания

Психолог Лебедева: отказ от сна может привести к болезням сердца и депрессии

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Shutterstock/FOTODOM

Отказываясь от сна ради более «важных» целей, можно столкнуться с серьезными последствиями. В краткосрочной перспективе — это усталость, раздражительность, снижение концентрации, ухудшение краткосрочной памяти. Об этом «Газете.Ru» рассказала Юлия Лебедева, психолог, преподаватель международного онлайн-института психологии Smart.

«Долгое пренебрежение сном может привести к более печальным последствиям: развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабету, ожирению, депрессии, ослаблению иммунной системы и даже развитию деменции», — подчеркнула она.

Для улучшения качества сна эксперт порекомендовала использовать как классические, так и психологические методы.

«К классическим методам относятся: ароматерапия с маслом сибирского кедра; включение оранжевого света вечером — меньше влияет на выработку мелатонина («гормона сна»); метод «Часового кокона» — когда вы укутываетесь в одеяло на 10-15 минут перед засыпанием, а также видео и аудио АСМР (автономная сенсорная меридиональная реакция) — многие слушатели признаются, что такие видео помогают им расслабиться, выспаться, снизить стресс», — отметила Лебедева.

Психологические методы, которые применяются для борьбы с недосыпанием, могут показаться необычными, но тоже работают. Например, при технике «Парадоксального намерения» пациента просят не пытаться заснуть, а наоборот, постараться оставаться бодрым как можно дольше. По словам эксперта, такой подход убирает страх перед бессонницей и помогает расслабиться, что приводит к более быстрому засыпанию.

«Также улучшению качества сна способствует эмоциональная регуляция через ведение дневника; медитация осознанности — сосредоточение на текущем моменте без оценок и суждений; создание «ритуала» — повторяющихся действий перед сном; визуализация себя в месте, которое ассоциируется с покоем и безопасностью; слушание специальных «сонных» плейлистов с замедленным ритмом, которые помогают быстрее войти в состояние сна», — отметила специалист.

Ранее врач рассказала, как справиться с сонливостью в жару.

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