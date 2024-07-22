В Ленобласти мигрант изнасиловал пенсионерку

Мигранта подозревают в изнасиловании пенсионерки из Ленинградской области. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в квартире в центре Кингисеппа. По предварительной информации, 39-летний мужчина из Казахстана пришел в гости к хозяйке, но в какой-то момент надругался над ней. При этом иностранец находился в состоянии алкогольного опьянения. В полицию обратилась подруга пострадавшей.

Сотрудники МВД приехали на место и оперативно задержали мужчину.

«Для иностранца утро понедельника началось в изоляторе временного содержания», – сообщается в публикации.

Известно, что гражданин Казахстана нарушал миграционного законодательства. При этом у него не было прописки. Предварительно, иностранец работал монтажником.

До этого в Челябинской области мужчина изнасиловал 90-летнюю пенсионерку. По данным источника, в день произошедшего жена главы семьи заперла мать на замок из-за проблем со здоровьем. После этого россиянин проник в комнату и изнасиловал пожилую женщину.

Ранее девочка-инвалид родила после того, как ее изнасиловал отец.