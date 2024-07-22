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Мужчина умер на 45 минут, очнулся и рассказал об увиденном после смерти

Очнувшийся после 45-минутной смерти мужчина рассказал об увиденном на небесах

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Coming Home/YouTube

Мужчина, который не подавал признаков жизни в течение 45 минут, очнулся и рассказал об увиденном. Об этом сообщает Daily Star.

Венсент Толман принял слишком большую дозу непроверенной добавки для бодибилдинга, после чего врачи нашли его без признаков жизни. Они решили, что мужчину уже не спасти, и положили в мешок для трупов.

Он заявил, что наблюдал за происходящим со стороны как режиссер. По его словам, он даже мог слышать мысли врачей. Как рассказал Толман, он встретил духовного проводника по имени Дрейк. На небесах он видел глазами других людей плохие и хорошие поступки, которые совершал за жизнь.

Как рассказал Венсент, на том свете он осознал смысл жизни. По его словам, на небесах ему предложили вернуться к родным или остаться. Он выбрал семью.

7 марта в Ревдинской больнице медики перепутали пациенток, ошибка вскрылась только на похоронах. В больнице Ревды в одной палате лежали две пожилые женщины, обе поступили в тяжелом состоянии, у одной из пенсионерок был диагностирован инфаркт, у другой — инсульт. Когда женщина с инфарктом скончалась, врачи по ошибке позвонили родственникам ее выжившей соседки по палате. Ошибка вскрылась только во время отпевания в церкви.

Ранее тайские медики ошиблись и объявили мертвой живую женщину.

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