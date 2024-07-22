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В Дагестане больше 10 человек устроили драку из-за «неправильной» лезгинки

В Дагестане 13 человек задержали за участие в массовой драке на пляже

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 Global Look Press

Правоохранители Дагестана задержали более десяти человек после драки на пляже. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Избербаше. Местные жители позвонили в МВД и рассказали о компании дебоширов. По версии полиции, между несколькими гостями республики произошел конфликт из-за того, что кто-то «неправильно» танцевал.

«Действительно ли с исполнением лезгинки было что-то не так, или мнение было предвзятым, сейчас сказать сложно, поскольку участники инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения», – поделились в ведомстве.

Недовольные участники конфликта нецензурно выражались и шумели. Отдыхающие сделали им замечание, но после этого конфликт перерос в драку.

Всего задержаны 13 человек, их доставили в отдел полиции. В отношении всех участников составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Пострадал ли кто-то из участников, не уточняется.

Ранее петербуржец поймал в кустах иностранца со спущенными штанами и подрался с ним.

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