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Приговоренный в Белоруссии к казни гражданин ФРГ не обжаловал решение суда

Приговоренный к расстрелу в Белоруссии немец не стал обжаловать приговор

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Гражданин Германии Рико Кригер, в отношении которого в Белоруссии вынесен смертный приговор по обвинению в терроризме и наемничестве, не стал обжаловать приговор. Об этом сообщает госиздание «СБ. Беларусь сегодня».

Приговор ему вынесли, рассмотрев нарушения закона по шести статьям уголовного кодекса Белоруссии, в том числе за наемничество и терроризм.

По версии следствия, мужчина был членом полка имени Кастуся Калиновского, сражающегося на стороне ВСУ, однако в самом полку это отрицают. По данным правозащитников, в постановлении суда речь также идет о «совершении взрыва», однако неизвестно, какого именно. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В МИД Германии также сообщили, что ведут «интенсивную работу» с белорусскими властями в интересах Кригера. В ведомстве заверили, что оказывают мужчине консульскую поддержку.

Ранее стало известно о роли французских наемников в боях в Харьковской области.

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