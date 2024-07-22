Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что аниматор квеста в Махачкале учится на пожарного

Shot: аниматор, задержанный за пожар на квесте в Махачкале, учится на пожарного

close
100%
Следственный комитет Российской Федерации

Работавший в квест-комнате в Махачкале молодой человек является студентом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным источника, юноша учится на втором курсе Технического пожарно-спасательного колледжа. Таким образом, он учился на пожарного.

Молодого человека задержали после инцидента, который произошел во время квеста. Мужчина вместе с двумя девушками, одна из которых недавно вышла за него замуж, отправился на мероприятие.

По данным следствия, когда они вошли внутрь, юноша поджег перчатку и бросил ее к канистре с бензином. В результате огонь распространился по помещению. Девушкам не удалось своевременно выбраться, так как, по правилам, ранее их связали и заковали в наручники.

В результате медики спасти россиянок не смогли. Мужчина получил серьезные ожоги и на данный момент находится в больнице.

По словам задержанного, он «переборщил с бензином» и попытался погасить перчатку, стряхивая ее, но в итоге она упала и все помещение загорелось.

Ранее в Москве школьница попала в больницу после квеста.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами