В Госдуме объяснили слова Фалькова об общежитиях «только для малоимущих студентов»

Слова министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова о том, чтобы места в общежитиях доставались только малоимущим студентам, неправильно интерпретировали. Об этом «Газете.Ru» заявила первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

«Министр сказал о том, чтобы отойти от этой формы для всех, но при этом придумать другую, также по доступной цене, но с другими условиями проживания и с другой ценовой политикой. Потому что студенты снимают квартиры совместно, кто-то еще как-то выкручивается — то есть какую-то сумму они и так платят», — сказала она.

Депутат отметила, что сейчас содержание общежитий полностью ложится на вузы и предполагает существенные затраты. Но мест в общежитиях для всех студентов все равно не хватит.

«Я согласна с министром в том, что все равно не решится эта проблема, чтобы хватило мест в общежитиях на всех. Просто потому, что ремонт общежитий стоит значительных средств, и само проживание в общежитиях студентов не зашито в финансовые показатели самого университета. Все делается за счет вузов, что накладывает существенные обязательства на сам университет. Поэтому министр и сказал, что нужно искать другую форму, которая будет стоимостью ниже, с хорошими условиями, но при этом не будет ложиться такой большой финансовой нагрузкой на университет. Но это еще то, о чем стоит говорить и думать», — заключила Горячева.

Первый зампред комитета Александр Мажуга также заявил «Газете.Ru», что СМИ заметили только часть выступления министра.

«Та новость, которая сейчас расходится, — это лишь кусок фразы. Основной посыл был в том, что сегодня общежития должны соответствовать запросу, который студент предъявляет к проживанию. Для этого инфраструктуру общежитий необходимо усовершенствовать.

Вторая тема, которая обсуждалась, — это нормативы затрат. Сегодня, к сожалению, для университетов содержание общежития — это убыточный процесс. Поскольку в нормативе финансовых затрат на одного студента стоимость общежития и его обслуживания не входит. Валерий Николаевич [Фальков] говорил о том, что для категорий социально незащищенных общежитие в первую очередь должно предоставляться. А в целом работу, которую должно проводить министерство в ближайшее время, будет направлено на совершенствование инфраструктуры», — сказал депутат.

До этого министр Валерий Фальков выступил на заседании комитетов Госдумы по науке и высшему образованию и по контролю. СМИ опубликовали отрывок речи министра и сообщили, что Фальков предложил оставить общежития только для малоимущих студентов и тех, кто находится в трудной жизненной ситуации.

Ранее сообщалось, что депутаты внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ.