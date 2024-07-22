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На Украине объявили в розыск Петрова и Боширова

Петров и Боширов объявлены в розыск на Украине по подозрению в диверсии

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RT

На Украине объявлены в розыск россияне Александр Петров и Руслан Боширов, получившие широкую известность в 2018 году после покушения на бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля в Лондоне. Информация опубликована в базе данных МВД Украины.

Служба безопасности Украины разыскивает их как Александра Мишкина и Анатолия Чепигу. Россиян обвиняют в причастности к диверсии.

В конце апреля 2024 года полиция Чехии завершила расследование дела о взрывах на складах снарядов во Врбетице, случившихся в 2014 году. Чешские власти тогда обвиняли в произошедшем Александра Петрова и Руслана Боширова. Хранившиеся на складах снаряды были предназначены для отправки на Украину. Следствие в настоящее время считает, что к взрывам были причастны сотрудники ГРУ из «подразделения 29155».

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России в 2006 году за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. По мнению правоохранительных органов Великобритании, к произошедшему причастна российская разведка, а обвиняемыми по делу проходят Руслан Боширов (Анатолий Чепига), Александр Петров (Александр Мишкин) и Сергей Федотов (Денис Сергеев), которых британские спецслужбы называли агентами ГРУ.

Ранее Чехия объявила в розыск генерала российских спецслужб.

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