В Астрахани ликвидировано открытое горение на 20 га

Открытое горение ликвидировали на 20 га в Астрахани, где пожар повредил строения в СНТ. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

«В Астрахани пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение на 20 га», — говорится в публикации.

До этого МЧС России сообщало, что крупный пожар охватил дома в садовом товариществе «Факел».

Вечером 15 июля сухая растительность загорелась в Коктебеле. Изначально огонь распространился на площади 20 га, а к его ликвидации были привлечены более ста сотрудников экстренных служб и 23 единицы техники.

Впоследствии профильному ведомству пришлось нарастить силы, задействованные в тушении пламени, в том числе использовать вертолет Ми-8. Также в операции по ликвидации огня приняли участие более 50 военных симферопольского полка Росгвардии. Полностью потушить пожар удалось только 19 июля.

Ранее сообщалось, что в Якутии отселили часть жителей села Оргет из-за угрозы лесного пожара.