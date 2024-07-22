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Два ребенка пострадали при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

Гладков: два ребенка пострадали при обстреле белгородского села со стороны ВСУ

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Никольское Шебекинского городского округа Белгородской области, в результате чего пострадали два ребенка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, один мальчик получил осколочное ранение ноги и лица, а второй — поверхностные осколочные ранения грудной клетки, предплечья и ноги. Их доставят в областную детскую клиническую больницу.

Чиновник также заявил, что в этом населенном пункте повреждены пять автомобилей, кровли, окна и заборы в десяти частных домовладениях, из них — в двух домах зафиксированы серьезные повреждения.

Накануне Гладков рассказал, что в Шебекинском городском округе по Шебекино, селам Архангельское, Маломихайловка, Муром и хутору Марьино украинские войска выпустили 29 боеприпасов. Также ВСУ использовали при атаках три беспилотника.

Ранения получили девять мирных жителей. Двое пострадавших были отпущены домой после оказания медицинской помощи. Еще семерых госпитализировали в больницы Белгорода. Одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии, у нее диагностировали осколочные ранения лица и перелом челюсти.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

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Обстрелы Белгородской области
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