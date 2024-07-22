Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вице-президент Т-Банка рассказал про новые способы борьбы с мошенниками

Вице-президент Т-Банка Бакланов: в России создадут антимошеннические колл-центры

close
100%
Freepik

Экспериментальный проект Т-Банка фрод-рулетка на раннем тестировании показал, что мошеннические схемы можно выявлять до того, как они станут массовыми, рассказал в интервью газете «Известия» вице-президент Т-Банка Алексей Бакланов.

По его словам, с помощью фрод-рулетки банк сможет оперативно дорабатывать свои технологии, чтобы защитить клиентов от телефонных мошенников.

«Банк планирует масштабировать сервис. Мы уже начали открывать сервис для всех желающих, а в планах «вышибать клин клином». То есть создавать антимошеннические колл-центры, которые будут на больших масштабах нейтрализовывать настоящие колл-центры мошенников», — сказал он.

Бакланов отметил, что благодаря фрод-рулетке мошенник сам становится добычей.

«Сервис маршрутизирует мошеннические звонки с реальных жертв на пользователей проекта. Во время ПМЭФ за 4 дня открытого доступа игроки смогли спасти минимум 4,5 млн рублей россиян, благодаря фрод-рулетке», — рассказал он.

По словам Бакланова, рынок уже начал объединяться, чтобы эффективнее бороться с мошенниками.

«Создание аналога Финцерту только для рынка телекома — условного «Телецерта» позволит противодействовать рынку серых сим-карт, которые бесконтрольно сейчас выдаются. Те операторы, которые через себя прогоняют этот мошеннический трафик, должны нести ответственность», — сказал он.

Бакланов добавил, что инициатива по созданию «технологического купола» россиян уже обсуждается в рабочей группе ЦБ.

Бакланов отметил, что, по оценкам ЦБ, в 2023 году россияне потеряли около 16 млрд рублей из-за действий мошенников. Он добавил, что за I квартал 2024 года эта сумма достигла 4,2 млрд рублей, а клиентов Т-Банка среди них – только 6%. Бакланов добавил, что Т-Банк является вторым в стране по количеству активных клиентов.

«Банк продолжает совершенствовать свои технологии, чтобы бороться с мошенниками», — сказал он.

Бакланов отметил, что благодаря взаимодействию Т-Банка и оператора Т-Мобайла технология «Нейрощит» с 99% точностью определяет, что звонок совершается мошенником.

«Благодаря технологии клиенты Т-Банка и Т-Мобайла защищены в 10 раз лучше, чем клиенты других операторов», — сказал он.

По словам Бакланова, с начала работы сервис Т-Банка «Защитим или вернем деньги» помог спасти 500 млн рублей, а клиентам, которые стали жертвами мошенников, вернули около 10 млн рублей. Он отметил, что в сервис постоянно добавляют новые схемы мошенников.

«Теперь сервис защищает от схемы с «лжеработой», которая недавно вошла в топ 3 самых распространенных сценариев. Людей приманивают на высокую зарплату и выгодные условия, а далее вытягивают из них все деньги», — отметил он.

Также Бакланов рассказал историю девушки, которая искала подработку копирайтером.

«Девушка, к сожалению, попалась на мошенников и отдала им более 1 млн рублей. Средства ей были возмещены», — сказал он.

По словам Бакланова, сервис практически в 100% случаев выявляет все вариации сценариев с лжеработой.

Бакланов подчеркнул, что в будущем Т-Банк планирует добавить сценарий с лжеинвестициями, на которых клиенты пытаются заработать 300% годовых, в итоге теряя все сбережения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами