Вице-президент Т-Банка рассказал про новые способы борьбы с мошенниками

Экспериментальный проект Т-Банка фрод-рулетка на раннем тестировании показал, что мошеннические схемы можно выявлять до того, как они станут массовыми, рассказал в интервью газете «Известия» вице-президент Т-Банка Алексей Бакланов.

По его словам, с помощью фрод-рулетки банк сможет оперативно дорабатывать свои технологии, чтобы защитить клиентов от телефонных мошенников.

«Банк планирует масштабировать сервис. Мы уже начали открывать сервис для всех желающих, а в планах «вышибать клин клином». То есть создавать антимошеннические колл-центры, которые будут на больших масштабах нейтрализовывать настоящие колл-центры мошенников», — сказал он.

Бакланов отметил, что благодаря фрод-рулетке мошенник сам становится добычей.

«Сервис маршрутизирует мошеннические звонки с реальных жертв на пользователей проекта. Во время ПМЭФ за 4 дня открытого доступа игроки смогли спасти минимум 4,5 млн рублей россиян, благодаря фрод-рулетке», — рассказал он.

По словам Бакланова, рынок уже начал объединяться, чтобы эффективнее бороться с мошенниками.

«Создание аналога Финцерту только для рынка телекома — условного «Телецерта» позволит противодействовать рынку серых сим-карт, которые бесконтрольно сейчас выдаются. Те операторы, которые через себя прогоняют этот мошеннический трафик, должны нести ответственность», — сказал он.

Бакланов добавил, что инициатива по созданию «технологического купола» россиян уже обсуждается в рабочей группе ЦБ.

Бакланов отметил, что, по оценкам ЦБ, в 2023 году россияне потеряли около 16 млрд рублей из-за действий мошенников. Он добавил, что за I квартал 2024 года эта сумма достигла 4,2 млрд рублей, а клиентов Т-Банка среди них – только 6%. Бакланов добавил, что Т-Банк является вторым в стране по количеству активных клиентов.

«Банк продолжает совершенствовать свои технологии, чтобы бороться с мошенниками», — сказал он.

Бакланов отметил, что благодаря взаимодействию Т-Банка и оператора Т-Мобайла технология «Нейрощит» с 99% точностью определяет, что звонок совершается мошенником.

«Благодаря технологии клиенты Т-Банка и Т-Мобайла защищены в 10 раз лучше, чем клиенты других операторов», — сказал он.

По словам Бакланова, с начала работы сервис Т-Банка «Защитим или вернем деньги» помог спасти 500 млн рублей, а клиентам, которые стали жертвами мошенников, вернули около 10 млн рублей. Он отметил, что в сервис постоянно добавляют новые схемы мошенников.

«Теперь сервис защищает от схемы с «лжеработой», которая недавно вошла в топ 3 самых распространенных сценариев. Людей приманивают на высокую зарплату и выгодные условия, а далее вытягивают из них все деньги», — отметил он.

Также Бакланов рассказал историю девушки, которая искала подработку копирайтером.

«Девушка, к сожалению, попалась на мошенников и отдала им более 1 млн рублей. Средства ей были возмещены», — сказал он.

По словам Бакланова, сервис практически в 100% случаев выявляет все вариации сценариев с лжеработой.

Бакланов подчеркнул, что в будущем Т-Банк планирует добавить сценарий с лжеинвестициями, на которых клиенты пытаются заработать 300% годовых, в итоге теряя все сбережения.