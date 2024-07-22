В Подмосковье прошел фестиваль-путешествие «Достоевский»

Более 25 тыс. человек посетили фестиваль-путешествие «Достоевский» в Зарайске, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

Как рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, произведения Достоевского, Чехова и Чайковского являются достоянием Подмосковья.

В рамках фестиваля для зрителей прошел спектакль-концерт «Бедные люди» с Евгением Мироновым, Юлией Хлыниной и Камерным ансамблем «Солисты Москвы» под руководством дирижера Юрия Башмета.

Юрий Квятковский представил премьеру спектакля на реке Осетр по рассказу «Сон смешного человека».

Также для зрителей провели аудиоспектакль Талгата Баталова по рассказу «Маленький герой».

Гостей встречали знаменитыми зарайскими коврижкой и баранкой и коломенской пастилой. Для посетителей ярмарки разрезали несколько голов сыра «Юный Федор Михайлович».