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В Башкирии ребенок облокотился на москитную сетку и вылетел из окна шестого этажа

В Уфе ребенок выпал из окна шестого этажа

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Управление гражданской защиты г. Уфы

Ребенка из Уфы спасают ребенка после падения с высоты. Об этом сообщает Управление гражданской защиты города.

Инцидент произошел на улице Юлтыя. С высоты шестого этажа упала девочка 2017-го года рождения, которая облокотилась на москитную сетку, но в какой-то момент не удержалась и сорвалась.

«Малышку с травмами увезли в больницу», – сообщается в публикации.

О характере повреждений и состоянии ребенка информация отсутствует. Известно, что во время инцидента мать пострадавшей находилась дома, в квартире также были еще двое несовершеннолетних детей.

В организации напомнили о том, что не стоит оставлять детей в квартире с открытым окном. Помимо этого, не стоит приучать младших членов семьи к играм на подоконнике.

До этого в Алтайском крае ребенок выпал из окна третьего этажа, пока родители были заняты делами. За мальчиком присматривали старшие дети, но в какой-то момент трехлетний пострадавший встал на подоконник и оперся на москитную сетку.

Ранее пенсионерка с деменцией выпала из окна на крышу магазина в Новороссийске.

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