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Мужчина застрелил пять человек в доме престарелых в Хорватии

В хорватском городе Дарувар мужчина застрелил пять человек в доме престарелых

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Depositphotos

Мужчина устроил стрельбу в доме престарелых и инвалидов, находящемся в городе Дарувар в Хорватии. В результате произошедшего погибли пять человек, сообщает РИА Новости, ссылаясь на управление полиции жупании (округа).

По информации правоохранителей, также было ранено несколько человек.

Полиция и прокуратура работают на месте происшествия. Туда должен прибыть министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович.

22 июля стало известно, что в Германии пьяный мужчина выстрелил из арбалета и случайно попал в отдыхавшую у озера женщину. Инцидент случился 20 июля на озере Зальцгиттер в Нижней Саксонии.

До этого сообщалось, что неизвестный мужчина устроил стрельбу в американском штате Айова, в результате чего пострадали двое сотрудников правоохранительных органов. Инцидент произошел утром 30 июня в Ватерлоо. Очевидцы сообщили в оперативные службы о вооруженном мужчине на улице возле парка, после чего на место прибыли стражи порядка. Злоумышленник открыл по ним стрельбу, он был ликвидирован.

Ранее в ростовском торговом центре произошла стрельба.

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