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Стало известно, как Кригер попал в Белоруссию

Гладкая: Кригер въехал в Белоруссию «туристом» по заданию СБУ

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Rico Krieger/LinkedIn

Немец Рико Кригер, которому в Белоруссии вынесли высшую меру наказания, въехал в республику «туристом» по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом в своем Telegram-канале рассказала специальный корреспондент газеты «Беларусь сегодня» Людмила Гладкая.

«Кригер детально рассказал, как получал от СБУ задания и выполнял их, доставал и устанавливал взрывное устройство, как подчищал свои электронные следы», — заявила журналистка.

Гладкая добавила, что Кригер, перед тем, как приехать в Белоруссию для планирования терактов, сам связался с экстремистами и предложил свои услуги. В республику немец заезжал уже с инструкциями украинских спецслужб, у него были в наличии телефоны и беспилотник.

Гражданина Германии Рико Кригера приговорили к высшей мере наказания в Белоруссии. Мужчину обвиняют по шести статьям Уголовного Кодекса республики. В их числе — наемничество и терроризм.

По версии следствия, мужчина был членом полка имени Кастуся Калиновского, который сражался на стороне Вооруженных сил Украины, однако в самом полку это отрицают.

По данным правозащитников, в постановлении суда речь также идет о «совершении взрыва», однако неизвестно, какого именно. Немецкий МИД уже связался с белорусскими властями.

Ранее в Белоруссии заявили о готовности делиться опытом борьбы с идеологической войной.

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