В Волгоградской области вынесли приговор за порчу бюллетеней

Волжский городской суд приговорил 32-летнюю Айнуру Аманбаеву к 1,5 года условно за то, что она пыталась вылить зеленку в урну с бюллетенями во время президентских выборов. Об этом сообщает местный портал «Блокнот».

Инцидент произошел 15 марта на избирательном участке № 1131 в Волжском (Волгоградская область). Она пыталась испортить бюллетень, но полицейские ее вовремя остановили и задержали. Женщина рассказала, что ей позвонили мошенники и заставили ее совершить противоправный поступок. По ее словам, неизвестные названивали ей на протяжении пяти дней.

Аманбаева также рассказала, что стала жертвой мошенников, она перевела незнакомым людям 600 тыс. рублей, думая, что таким образом сможет закрыть свои кредиты.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ст.141 ч.2 п.а УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, соединенное с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия либо с угрозой его применения»).

Аманбаева получила 1,5 года условно, так как у нее есть несовершеннолетний ребенок, и она является матерью-одиночкой. Во время заседания женщина полностью признала свою вину.

Ранее россиянка написала «Гори в аду вечно» на бюллетене и получила штраф.