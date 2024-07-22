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В Дагестане обнаружили рекламный баннер с криминальным авторитетом

V1.RU: в Дагестане вывесили баннер с криминальным авторитетом Махмудовым

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В Дагестане вывесили рекламный баннер с увешанным боевыми орденами криминальным авторитетом Алиетдином Махмудовым, попавшим в зону СВО из колонии. Об этом пишет V1.RU.

«Я считаю, что это долг каждого мужчины — поддержать свою страну в трудный час», — прокомментировал эту новость для издания сам Махмудов.

На плакате военнослужащим-контрактникам обещают заработную плату от 204 тыс. рублей в месяц, а также единоразовые выплаты в размере 500 тыс. рублей от Республики Дагестан и 195 тыс. рублей от Минобороны.

В июле Алиетдин Махмудов посетил Госдуму. В столицу Махмудов прибыл для встречи с первым заместителем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андреем Луговым. Сейчас он возглавляет отряд «Шторм Z».

В ходе спецоперации мужчина получил высшее образование и офицерское звание. Он был осужден за вымогательство крупной суммы у председателя национальной культурной автономии корейцев и покушение на бизнесмена.

Ранее в Госдуме заметили лидера волгоградской ОПГ.

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