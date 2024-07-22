В ГД предложили освободить Сергея Неверова от должности вице-спикера

Депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Неверова могут снять с должности вице-спикера нижней палаты парламента. Соответствующий проект постановления внесла комиссия ГД по регламенту.

«Освободить депутата Государственной думы Неверова Сергея Ивановича от должности заместителя председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации», — говорится в документе.

Помимо этого, предлагается освободить Дмитрия Свищева от должности главы комитета Думы по спорту, а Павла Завального — от полномочий председателя комитета по энергетике.

19 июля о скорых перестановках среди депутатов Госдумы сообщали «Ведомости». Речь шла как раз о Неверове, Завальном и Свищеве.

В мае газета со ссылкой на источники писала, что вопрос о возможном уходе Неверова встал после того, как было принято решение освободить должность вице-премьера под Викторию Абрамченко. Сообщалось, что после ухода Неверов может перейти на работу в другое ведомство, освободив мандат депутата от Смоленской области.

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