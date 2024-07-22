В России опубликовали рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов в сфере ИИ

Альянс в сфере искусственного интеллекта опубликовал рейтинг лучших вузов России по подготовке специалистов в сфере ИИ. Всего в рейтинг вошло 207 вузов из 69 регионов страны, сообщает пресс-служба Сбера.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, для государства рейтинг становится инструментом оценки реального положения дел в системе подготовки кадров для ИИ.

«На этот раз, при работе с рейтингом мы отдельно выделили динамику и причины роста наиболее активных вузов», — отметил Ведяхин.

Все 207 вузов распределили на 12 групп. При оценке ключевым параметром стал размер заработной платы молодых специалистов в течение года после завершения обучения.

Лидерами рейтинга стали — ВШЭ, МФТИ, ИТМО, МГУ и СПбГУ. Наибольший рост год к году показали Сеченовский университет, Южный федеральный университет, Южно-Уральский государственный университет, Казанский федеральный университет, Университет Иннополис, МИСиС.