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В России опубликовали рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов в сфере ИИ

В рейтинг лучших вузов по подготовке в сфере ИИ вошли 207 университетов

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Альянс в сфере искусственного интеллекта опубликовал рейтинг лучших вузов России по подготовке специалистов в сфере ИИ. Всего в рейтинг вошло 207 вузов из 69 регионов страны, сообщает пресс-служба Сбера.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, для государства рейтинг становится инструментом оценки реального положения дел в системе подготовки кадров для ИИ.

«На этот раз, при работе с рейтингом мы отдельно выделили динамику и причины роста наиболее активных вузов», — отметил Ведяхин.

Все 207 вузов распределили на 12 групп. При оценке ключевым параметром стал размер заработной платы молодых специалистов в течение года после завершения обучения.

Лидерами рейтинга стали — ВШЭ, МФТИ, ИТМО, МГУ и СПбГУ. Наибольший рост год к году показали Сеченовский университет, Южный федеральный университет, Южно-Уральский государственный университет, Казанский федеральный университет, Университет Иннополис, МИСиС.

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